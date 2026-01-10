आज 10 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: भेंटवार्ता सफल होगी, पेशेवर यात्रा संभव है

कर्क - कारोबारी लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.सामाजिक संबंधों को संवारने में सफल होंगे.वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.विविध प्रयासों में गति बनी रहेगी.परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे.संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे.साहस पराक्रम बना रहेगा.मेलजोल में सहज रहेंगे.सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे.साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.जिम्मेदारों से भेंट होगी.आलस्य त्यागें.वातावरण अनुकूल रहेगा.संबंधों का लाभ उठाएंगे.सूचनाएं जुटाने में सफल होंगे.कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी बढ़ाए रहेंगे.प्रबंधन को बल मिलेगा.विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी.करियर व्यापार में गति रहेगी.उत्साह बना रहेगा.भेंटवार्ता सफल होगी.पेशेवर यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बल पाएंगे.कार्य विस्तार पर जोर होगा.लाभ बढ़त पर रहेगा.श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.सभी का साथ सहयोग पाएंगे.सहजता व सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- बंधुत्व की भावना बल पाएगी.व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा.परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे.जन सहकार की भावना रखेंगे.रिश्तों को बल देंगे.विनम्रता रखेंगे.रक्त संबंधों पर बनाए रखेंगे.मित्रों का साथ पाएंगे.परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे.कुटम्ब से नजदीकी रहेगी.स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे.सक्रियता दिखाएंगे.स्वास्थ्य सुधार होगा.शुभ अंक : 1 2 3 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.पहल बढ़ाएं.

