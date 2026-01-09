scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले कार्यविस्तार के प्रयासों में सफल होंगे, शुभ सूचनाओं का बढ़ेगा आदान प्रदान

Aaj ka Kark Rashifal 9 January 2026, Cancer Horoscope Today: बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी.  जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे.  भव्य आयोजन में शामिल होंगे.  व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे.  साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे.  सभी क्षेत्रों में शुभता बनाए रखेंगे. 

कर्क - कार्य व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा.  सामाजिक एवं वाणिज्यिक विषयों में तेजी रखेंगे.  अपनों के साथ सहकारिता बढ़ाएंगे.  संपर्क संवाद बढ़ाने में रुचि रखेंगे.  सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.  कामकाज का दायरा बड़ा होगा.  शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.  बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी.  जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे.  भव्य आयोजन में शामिल होंगे.  व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.  जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे.  साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे.  सभी क्षेत्रों में शुभता बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे.  पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.  उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे.  कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा.  सबको जोड़े रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक विषय पक्ष में बनेंगे.  कार्यविस्तार के प्रयासों में सफल होंगे.  सत्ता के जिम्मेदारों के साथ भरोसा बढ़ेगा.  भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे.  लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा.  मनोवांछित लाभ संभव है. 

प्रेम मैत्री- सुख सौख्य बनाए रखेंगे.  भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे.  प्रियजन संग समय बिताएंगे.  मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा.  बंधु बांधवों से भेंट होगी.  मेहमानों का आना बना रहेगा.  हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे.  रिश्तों पर ध्यान देंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- मनोयोग से कार्य करेंगे.  स्वास्थ अच्छा रहेगा.  सामंजस्यता बनी रहेगी.  वातावरण में अनुकूलन रहेगा.  व्यक्तित्व बल पाएगा. 

शुभ अंक : 2, 6, 9

शुभ रंग : पर्ल पिंक

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  लाल चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  पहल बढ़़ाएं.

