आज 9 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: निरंतरता बढ़ाएं, मनोबल ऊंचा होगा

कर्क - संकीर्णता से पारिवारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं. वित्तीय कार्योंं से जुड़ाव बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में रुचि रहेगी. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. व्थर्थ चर्चा का त्याग करें. भ्रम व बहकावे में न आएं. जिद त्यागेंं.

नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में फोकस बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रभाव व प्रतिष्ठा बल पाएंगे. प्रबंधन में संवार बनाए रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. भावुकता में निर्णय न लें. आर्थिक विषय पूर्ववत् बने रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं. तेजी से ऊपर आने की सोच रखेंगे. सहजता सजगता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ नजदीकी बढ़ाएंगे. अपनों से करीबी बनी रहेंगी. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार न दिखाएं. प्रबंधकीय गतिविधि बढ़ाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. बड़प्पन बनाए रखें.

