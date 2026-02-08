scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: अपनों की खुशी का ख्याल रखें, जिद अहंकार में न आएं

Aaj ka Kark Rashifal 8 February 2026, Cancer Horoscope Today: स्वजनों से जुड़ाव बनाए रहेंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद अहंकार में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

कर्क - घर परिवार के मामलों में बड़प्पन बनाए रखें. कामकाजी संवाद सूझबूझ सजगता से काम लेंगे. पारिवारिक मामलों में जिद व अहंकार न दिखाएं. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. अपनों से करीबियां बढ़ाएं. घरेलु मामलों में विवेक विनम्रता दिखाएं. प्रबंधन के कार्यों में उत्साह बढ़ेगा. भवन वाहन के मामले गति लेंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. विभिन्न विषयों में हस्तक्षेप बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय - अधिकारियों से संबंध संवरेंगे. कामकाज में सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे. साथियों से तालमेल बनाकर चलेंगे. करियर संबंधी विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन में सहज रहेंगे. पेशेवरों से संवाद संवरेगा. सलाह का सम्मान करेंगे. अनुभवी की अनदेखी नहीं करेंगे. आर्थिक योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- परिवार में रुचि बढ़ाए रखेंगे. स्वजनों से जुड़ाव बनाए रहेंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद अहंकार में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- संकीर्णता का त्याग करें. आदर भावना रखें. रहनसहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भेदभाव से दूर रहें. स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं.

शुभ अंक : 1 2 8

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. सामंजस्य रखें.

---- समाप्त ----
