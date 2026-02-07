आज 7 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों की वाणिज्यिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं

कर्क - महत्वपूर्ण मामलों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. भावनात्मक संवाद में आवेश में आने से बचें. अफवाहों पर भरोसा न करें. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. हस्तक्षेप से बचें. आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास रखें. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. संसाधनों में रुचि बढ़ाएं.
नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक स्थिति संतुलित रहेगा. विस्तार कार्यों में रुचि लेंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.
धन संपत्ति- लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवरों से सलाह रखें. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी.
प्रेम मैत्री- घर में असहजता बढ़ सकती है. अपनों के साथ समय बिताएं. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलो में रुचि रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. खुशी का ख्याल रहेगा. जिद में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.
स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान दें. सहज व अनुकूल रखें. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें.
शुभ अंक : 1, 2, 7 और 8
शुभ रंग : चांदी समान
आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्मार्टनेस बनाए रखें.