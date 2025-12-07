आज 7 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी, उधार के लेनदेन से बचें

कर्क- जरूरी बातों को अनदेखा न करें. निवेश कार्यों को प्राथमिकता में बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तों को मजबूती देंगे. सेवाकार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाएंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम में विश्वास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सीमित परिणाम बनेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी बनाए रखें. योजनाओं को टालेंगे. सजगता बनाएं रखेंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. उधार के लेनदेन से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. लेनदेन मेंं सावधानी बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन में रुचि रहेगी. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. प्रेम में आस्था बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल बनाकर रखें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाजी विषयां में रुचि बनी रहेगी. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. कर्मठता से कार्य करेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 7

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. योजनानुसार कार्य करें.

---- समाप्त ----