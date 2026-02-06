scorecardresearch
 
आज 6 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: संवाद में तेजी रहेगी, करियर संवार पाएगा

Aaj ka Kark Rashifal 6 February 2026, Cancer Horoscope Today: आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनां से भेंट के अवसर बनेंगे.

कर्क - चर्चा और संवाद को प्रभावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व असरदार रहेगा. मेलजोल पर जोर बनाए रखेंगे. सौदेबाजी में अच्छा करेंगे. स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधुजनां से भेंट के अवसर बनेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. कार्य व्यापार बना रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. व्यापार में शुभता रहेगी. कार्यविस्तार पर जोर बना रहेगा. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में साहस पराक्रम बढ़ेगा. पेशेवर संवाद में तेजी रहेगी. करियर संवार पाएगा.

धन संपत्ति- विविध आर्थिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. लेनदेन के प्रयासों में सफल होंगे. व्यवसाय का दायरा बड़ा होगा. संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. व्यापार में पहल करेंगे. यात्रा संभव है.

प्रेम मैत्री- मन की कहने में संकोच नहीं दिखाएंगे. करीबियों से भेंट व संवाद में आगे रहेंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. घर में आनंद रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलन बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. बड़प्पन बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : पर्ल पिंक

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संचार बढ़ाएं. पहल रखें.

