आज 4 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: जिम्मेदारी का भाव रहेगा, रक्त संबंध संवारेंगे

कर्क - घर परिवार में भव्यता और साज संवार पर जोर बना रहेगा. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. कामकाज में बेहतर रहेंगे. परंपरागत विषयों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. स्वजनों से संवाद बढ़ेगा. महतवपूर्ण मामलों में प्रखरता से अपनी बात रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी.
नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उच्च स्थिति रहेगी. पेशेवरों में सामंजस्यता बढ़ेगी. कारोबार में अपेक्षित वृद्धि होगी. वरिष्ठ जनों से भेंट होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी.
धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे. संग्रह एवं संरक्षण में रुचि बढ़ी रहेगी. लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. बैंकिंग कार्योंं पर जोर रहेगा. पैतृक प्क्ष को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे.
प्रेम मैत्री- सबका यथेचित मान-सम्मान बनाए रखेंगे. करीबी जनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवारेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. चर्चा में रुचि रखेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 2 4 5 7
शुभ रंग : मून स्टोन
आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. मधुरवाणी बनाए रखें.