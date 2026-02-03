आज 3 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल:धन संपत्ति में वृद्धि होगी, पैतृक पक्ष पर ध्यान देंगे

कर्क - कुल कुटुम्ब के मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. परंपराओं का पालन करेंगे. धर्म संस्कार बनाए रखेंगे. धनधान्य संग्रह में रुचि बनी रहेगी. वाणी व्यवहार बेहतर रहेगा. रक्तसंबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साजसज्जा बनी रहेगी. उत्सव आदि से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में प्रभावशीलता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. विविध कार्योंं में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयास संवार पाएंगे.

धन संपत्ति- बचत पर जोर होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. पैतृक पक्ष पर ध्यान देंगे. योजनाओं को आगे संवारेंगे. बैंकिंग कार्योंं को बढ़ावा देंगे. अवसरों को भुनाएंगे.



प्रेम मैत्री- घरेलु विषयों में प्रभावशील स्थिति रहेगी. स्वजनों में खुशियां बांटेंगे. वातावरण में शुभता रहेगी. परिजन सहयोगी होंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिथि आएंगे. व्यक्तित्व एवं खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. रहन सहन आकर्षक होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.



शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय बढ़ाएं.

