आज 2 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: जिद जल्दबाजी न दिखाएं, तथ्यों पर भरोसा रखें

Aaj ka Kark Rashifal 2 September 2025, Cancer Horoscope Today: लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. कौशल से जगह बनाएंगे. चालाक लोगों से दूरी रखें. लिखापढ़ी में सजग रहें. आत्मविश्वास बनाए रहें. उधार के लेनदेने से बचेंगे.

कर्क - कामकाज में सहजता बनाए रहें. पेशेवर रुटीन पर ध्यान देंगे. विविध अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर होगा. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन प्रभावी बने रहेंग. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्ययऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्तां से दूरी बनाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. कौशल से जगह बनाएंगे. चालाक लोगों से दूरी रखें. लिखापढ़ी में सजग रहें. आत्मविश्वास बनाए रहें. उधार के लेनदेने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश बनी रहेगी. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता रहेगी. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा. जिद जल्दबाजी न दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियां साधारण रहेंगी. ठगों व धूर्तां की बातों में न आएं. श्रमशील बेहतर परिणाम पाएंगे. लगन से लाभ बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. आय पूर्ववत् रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से बनाकर चलने पर जोर दें. रिश्तों में सहयोग और विश्वास का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पूर्ववत् रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 9  

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. स्पष्ट बनाए रहें.

