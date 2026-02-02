आज 2 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: भेंटवार्ता पर जोर रहेगा, रिश्तों का ध्यान रखेंगे

कर्क - कार्य व्यापार में तेजी आएगी.महत्वपूर्ण योजनाओं को मूर्तरूप देने के प्रयास बनाए रखेंगे.उमंग उत्साह से कार्य करेंगे.प्रियजनों के संग मिलकर आगे बढ़ेंगे.प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे.निजी विषयों में सक्रियता आएगी.नवीन कार्यों से जुडे रहेंगे.रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा.प्रयासों में अनुकूलन रहेगा.व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे.कार्य व्यापार संवार लेंगे.अनुबंधों के योग बनेंगे.नवाचार बनाए रखेंगे.संबंधों में सुधार होगा.सभी प्रभावित होंगे.मेहमानों का आगमन होगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संपर्क संचार बेहतर रहेगा.वाणिज्यिक प्रयास बनाए रखेंगे.कामकाज की स्थिति में संवार बढ़ेगा.प्रयासों में तेजी रखेंगे.विभिन्न कार्योंं में गति आएगी.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- धनलाभ के अवसर बढ़ेंगे.लेनदेन के मामले सकारात्मक रहेंगे.लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.सफलता बढ़ाने का भाव रहेगा.अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा.लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा.निजी संवाद और सहकार के प्रयासों में सफल होंगे.आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.करीबियों में प्रभाव रखेंगे.सुख साझा करेंगे.मन के मामलों में प्रभावी रहेंगे.संबंधों में सक्रियता आएगी.चहुंओर शुभता बनी रहेगी.भेंटवार्ता पर जोर रहेगा.रिश्तों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता बढ़ाएंगे.सभी का ख्याल रखेंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी.मनोबल उत्साह बढ़ेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : चांदी के समान

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.नवाचार रखें.

---- समाप्त ----