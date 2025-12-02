आज 2 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों को मिलेंगी बड़ी जिम्मेदारियां, विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे

कर्क - शासन की नीतियों का सम्मान बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाजी विषयों पर जोर रखेंगे. अनुपालन व अनुशासन बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढेंगे. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कारोबारी संबंध बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के मामले बेहतर बनाए रखेंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम और आत्मविश्वास से हितलाभ संवारेंगे. विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी.

धन संपत्ति- लाभ वृद्धि पर फोकस बढ़ा रहेगा. बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकारने में आगे रहेंगे. आर्थिकी बल पाएगी. व्यावसायिक विषय हल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात बढेगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों से संपर्क संवाद मजबूत होगा. रिश्तों में सुखद स्थिति रहेगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. भावनात्मक मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अपनों से भेंट बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता से आगे बढ़ेंगे. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सहकार बनाए रखें.

---- समाप्त ----