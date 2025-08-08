आज 08 अगस्त 2025 का कर्क राशिफल (Kark Horoscope): कर्क राशि वाले मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे, खानपान पर ध्यान दें

कर्क - दाम्पत्य जीवन में आनंद का भाव बना रहेगा. व्यवस्थागत मामलों में सुधार बना रहेगा. वाणी व्यवहार में ठहराव बढ़ेगा. निजी विषयों में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. घरेलु मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. टीम वर्क पर फोकस रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी.

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. बड़ी सोच बनाए रहें.

