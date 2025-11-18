scorecardresearch
 

Arthik Rashifal 18 नवंबर 2025: तुला राशि वाले कार्यों में रखेंगे अनुशासन, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 18 November 2025 (आर्थिक राशिफल): आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. अनजानों से दूर रहें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन करेंगे.

मेष: मेष राशि के जातकों को वित्तीय मामले सावधानी से आगे बढ़ाने चाहिए. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आर्थिक कार्यों में नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को आर्थिक उन्नति की राह पर अग्रसर रहना चाहिए. चहुंओर सफलता प्राप्त होगी. बचत उम्मीद से बेहतर बनी रहेगी. वित्तीय मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को सुविधा संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए. जरूरी वस्तुओं की खरीदी में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रिय होंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों में टीम भावना विकसित होगी. वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को भव्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़प्पन की भावना बढ़त पर रहेगी. विविध कार्यों को बढ़ावा देंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या: कन्या राशि के लोगों का लाभ का प्रतिशत उम्मीद से बेहतर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

तुला: तुला राशि के जातकों को निवेश में रुचि रखनी चाहिए. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. अनजानों से दूर रहें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन करेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. रुके धन की प्राप्ति हो सकती है. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध कार्यों में गति आएगी.

धनु: धनु राशि के जातकों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य की वृद्धि बनी रहेगी. अवसर प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली बने रहेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों के धन संपत्ति के कार्य पक्ष में बनेंगे. जोखिम की भावना बढ़ेगी. योजनाओं व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय प्रदर्शन संवारेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को अनजान से आर्थिक समझौते न करने की सलाह है. प्रयासों में सजगता दिखाएं. अफवाह से प्रभावित न हों. सूझबूझ और नियम बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा करें. व्यावसायिक मामलों में अप्रत्याशित स्थिति रहेगी.

मीन: मीन राशि के लोगों का लाभ उम्मीद से बेहतर बना रहेगा. उद्योग व्यापार में सफलता पाएंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साझा प्रयासों में पहल रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता शुभता रहेगी. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

