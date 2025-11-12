scorecardresearch
 

Arthik Rashifal 12 नवंबर 2025: मिथुन राशि की बचत में वृद्धि बनी रहेगी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 12 November 2025 (आर्थिक राशिफल): मिथुन राशि वाले वित्तीय मामले संवार पाएंगे. बचत में वृद्धि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पैतृक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि बनी रहेगी.

मेष (Aries)
हितलाभ बेहतर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परंपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वित्तीय योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

वृष (Taurus)
आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा. व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. लक्ष्य की ओर गति बनी रहेगी. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. चहुंओर तेजी का वातावरण रहेगा.

मिथुन (Gemini)
वित्तीय मामले संवार पाएंगे. बचत में वृद्धि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पैतृक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि बनी रहेगी.

कर्क (Cancer)
व्यावसायिक लाभ में सुधार आएगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी.

सिंह (Leo)
लाभ की तुलना में खर्च निवेश बढ़ा रहेगा. कार्यविस्तार की सोच रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में अतिरिक्त करने का भाव रहेगा. बड़ों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे.

कन्या (Virgo)
आय एवं लाभ वृद्धि के स्त्रोत बढ़ेंगे. आर्थिक अवसर बने रहेंगे. चहुंओर प्रभाव बढे़ेगा. उद्योग व्यापार में सुधार रहेगा. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लंबित धन की प्राप्ति हो सकती है. उधार वापस मिलने में सहजता रहेगी.

तुला (Libra)
जिम्मेदारों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखेंगे. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. धूर्तों से बचकर रहें. प्रबंधन के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)
बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. शासन से संबंधित मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

धनु (Sagittarius)
आर्थिक विषयों में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. अनजान लोगों से सावधान रहेंगे. विविध मामलों में आकस्मिकता बनी रहेगी. तैयारी व समझदारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें.

मकर (Capricorn)
वित्तीय अनुकूलन उत्साहित रखेगा. लाभ में वृद्धि होगी. चहुंओर सकारात्मक संयोग बनेंगे. सभी के प्रति सहयोग की भावना बनी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा.

कुंभ (Aquarius)
आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी. बजट पर अंकुश बनाए रखें. कार्यों को लंबित न रखें. भूमि भवन से संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें. वाण्ज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएं. ठगों से बचाव रखें.

मीन (Pisces)
कामकाज प्रभावपूर्ण बना रहेगा. वित्तीय कार्यों में प्रभावी रहेंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. विभिन्न येजनाओं में लाभ बढ़ेगा. लाभ की संभावना बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्यों को संवारेंगे.

