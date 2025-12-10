Arthik Rashifal 10 दिसंबर 2025: धनु राशि वालों के वाणिज्यिक परिणाम संवरेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ और लक्ष्य की प्राप्ति बनी रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक भेंट संवाद की रूपरेखा बनेगी. अनुबंधों में नीति नियमों का पालन करेंगे. बचत बढ़ेगी.

वृष: वृष राशि के लोगों के आर्थिक विषय संतुलित रहेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोग बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में गति आएगी. वित्तीय प्रयास बनाए रखेंगे. उचित पड़ताल के बिना औरों पर भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. बड़ों व जिम्मेदारों से जुड़ाव बनाए रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. विस्तार कार्यों को गति देंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आर्थिक संपन्नता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय पक्ष की मजबूती बनी रहेगी. बचत के उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण प्रयास बढ़ेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. लाभ बेहतर रहेंगे. हितवृद्धि बनी रहेगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आर्थिकी को बेहतर बनाए रखना चाहिए. लाभ संवार पर रहेगा. पेशेवर गतिविधियां बल पाएंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर रहेंगे. बैंकिंग में रुचि रखेंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को खर्च की अधिकता बजट प्रभावित कर सकती है. आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें. कोर्ट कचहरी के मामले सक्रिय बने रह सकते हैं. सहजता से आगे बढ़ते रहें. वरिष्ठों से भेंट बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों की आय में वृद्धि बनी रहेगी. बचत के प्रयास संवरेंगे. खानपान का स्तर ऊंचा होगा. पेशेवर चर्चाओं में सावधान रहेंगे. कार्ययोजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर भुनाएंगे. हितलाभ बढ़ेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का वित्त प्रबंधन संवार पाएगा. लाभ उम्मीद से बेहतर रहेगा. सत्ता के गलियारों में अच्छा दखल रखेंगे. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिकी को बल मिलेगा. हितलाभ ऊंचा रहेगा.

धनु: धनु राशि के जातकों के वाणिज्यिक परिणाम संवरेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. कारोबारी गतिविधियों में प्रभाव बढ़ेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत संवारेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को बजट की स्थिति असंतुलित रह सकती है. लेनदेन में भूलचूक से बचें. रुटीन कार्यों को आगे बढ़ाएं. ठगों से दूर रहें. भेंटवार्ता में संकोच बना रहेगा. करियर व्यवसाय में निर्णय उतावली न करें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में गति लाएंगे. बचत संवार पाएगी. लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. भूमि भवन के मामलों में रुचि लेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों के लोन के प्रकरण गति लेंगे. सेवाक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता रहेगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. रुटीन बनाए रहें. ठगों से बचें.

