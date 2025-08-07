scorecardresearch
 

Arthik Rashifal 7 अगस्त 2025: धनु राशि वाले धनधान्य में पाएंगे बढ़त, जानें अन्य राशियों का हाल

Arthik Rashifal 7 अगस्त 2025: नेतृत्व में आगे बनें रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. धनधान्य संग्रह व भव्यता बनाए रखेंगे. पेशेवरता सफलता दिलाएगी. वाणिज्यिक विषयों में रुझान बढ़ेगा.

आज का आर्थिक राशिफल
मेष - श्रेष्ठता का स्तर संवार पाएगा. धनलाभ बनाए रखेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. वित्तीय बढ़त पर फोकस रहेगा.

वृष - प्राथमिकता सूची के कार्यों को वरीयता देंगे. वचन निभाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सामंजस्य से आगे बढेंगे. व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.
 
मिथुन - भूमि एवं भवन के कार्य रुचि बने रहेंगे. उद्योग सें संबंधी मामलों में सक्रियता रहेगी. कार्ययोजनाओं को मूर्तरूप देंगे. करियर व्यापार में सामूहिक प्रयास साधेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. फोकस रखेंगे.
 
कर्क - अपनी बात पर न बने रहने वाले लोगों से दूरी रखें. वित्तीय मामलों में नियंत्रित गतिविधि रखें. व्यवस्था एवं निवेश में सजगता बनाए रहें. व्यापार में रुटीन वृद्धि बनी रहेगी.

सिंह - एक दूसरे की मदद का भाव पद प्रभाव बढ़ाने में सहयोगी रहेगा. वित्तीय मामले संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

कन्या - पेशेवर पक्ष पर अधिक फोकस होगा. कामकाज में लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. भवन वाहन आदि सुविधाओं में रुचि रहेगी. अन्य को सुनने का भाव बनाए रखें. व्यर्थ के वादों में आने से बचें.

तुला - महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होंगे. धनधान्य वृद्धि पर बल बना रहेगा. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. कारोबारी अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग में विश्वास बढ़ेगा.

वृश्चिक - श्रेष्ठ जनों का घर आगमन संभव है. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

धनु - नेतृत्व में आगे बनें रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. धनधान्य संग्रह व भव्यता बनाए रखेंगे. पेशेवरता सफलता दिलाएगी. वाणिज्यिक विषयों में रुझान बढ़ेगा.

मकर - लक्ष्य पर फोकस रखें. पेशेवरों का साथ समर्थ बना रहेगा. कारोबारी स्थिति पूर्ववत् रहेगी. व्यापार व्यवसाय में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.

कुंभ - उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. करियर कारोबार में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. धन संपत्ति पर फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. विभिन्न उपलब्धियां संवरेंगी. तेजी से लक्ष्य पाएंगे. बड़ा करने का प्रयास होगा.

मीन - योजनागत कार्यों को गति देंगे. कला कौशल का प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बढ़ाएंगे. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. बजट पर ध्यान देंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे.

---- समाप्त ----
