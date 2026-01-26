scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 26 January 2026: पैसा वापस मिल सकता है,गलतियों से सबक लें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 26 January 2026: आय और व्यय में तालमेल बनाने की जरूरत है.राजनीति में कोई छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है.थोड़ा सावधान रहें.दूसरों के मामले में बेवजह न बोले.

1.मेष (Aries):-
Cards:- Knight of pentacles 
यदि किसी कानूनी मामले में खुद को उलझा हुआ पा रहे है.तो जल्द ही उसमें राहत मिल जाएगी.कामों को लेकर लापरवाही दिखाएंगे.यदि कोई संपत्ति की खरीद का मामला है.तो कागजातों पर अच्छे से ध्यान दें.किसी जगह संतुष्टि नहीं हो रही है.तो अभी तुरंत कोई फैसला न लें.थोड़ा समय सोच विचार को लिया जा सकता है.नौकरी के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है.

आय और व्यय में तालमेल बनाने की जरूरत है.राजनीति में कोई छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है.थोड़ा सावधान रहें.दूसरों के मामले में बेवजह न बोले.किसी नए काम की शुरुआत का अवसर मिलेगा.अपने व्यवसाय के बारे में किसी के साथ जानकारी साझा न करें.सामने वाला इस बात का फायदा उठा सकता है.लोगों की बातों में छुपी सलाह और चेतावनी को समझें.किसी की बातों में आकर निर्णय को परिवर्तित न करें.पुरानी गलतियों से सबक लें.

स्वास्थ्य: कंधे में किसी भारी चीज के उठाने के कारण दर्द हो सकता है.इससे कार्य करने में दिक्कत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति:रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.छोटी छोटी बचत कर बड़े निवेश कर सकते है.

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग की बिगड़ी तबियत से चिंतित हो रहे है.परिवार की शांति बनाए रखें.

