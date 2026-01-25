Mesh Tarot Rashifal 25 January 2026: प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, सेहत का ध्यान रखेंगे

मेष (Aries):-

Cards:- Judgement

पुरानी गलतियों का दोहराव न करें.दूसरों के कार्यों में बेवजह दखल न दें.इसके चलते कभी कभी मुसीबत में फंस सकते है.फिर भी इस आदत में बदलाव नहीं कर पा रहे है.बिना मांगे किसी को सलाह न दें.व्यवहार में जल्दबाजी और लापरवाही कई बार परेशानी में डाल सकती है.ये वक्त कर्मों के प्रतिफल का है.कर्मों के हिसाब से सबको प्रतिफल मिलता है.व्यवसाय शुरू करने की इच्छा काफी समय से मन में बनी हुई है.जल्द ही किसी के साथ मिलकर व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना सकते है.

आपकी कार्य कुशलता और व्यवहार कुशलता उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति की सूचना मिल सकती है.दूसरों के कार्यों में मीनमेख की आदत को बदलना जरूरी है.अपने कार्यों से मतलब रखिए. कोई दूसरा जब तक आपकी मदद ना चाहे.तब तक उसके कार्यों में टीका टिप्पणी ना करे.यह आदत शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर सकती है.इस समय मन में अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ता नजर आ सकता है.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.आंखों में धुंधलापन हो सकता है.ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति : दूसरों की जरूरत से ज्यादा मदद के कारण खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बना सकते है. विश्वास कर उधार देने के कारण काफी पैसों को डुबो दिया है.

रिश्ते : किसी पूर्व के प्रेम संबंध के चलते आपका वर्तमान प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है

