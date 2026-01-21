scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 21 January 2026: मेष राशि वाले आर्थिक मामलों में लेंगे सलाह, पुराने विवाद आ सकते हैं सामने

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 21 January 2026: कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के विरुद्ध कुछ बातें कर सकते है. यात्राएं हो सकती है. स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है. कार्यों को लेकर जल्दबाजी या लापरवाही न करें. आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा.

मेष (Aries):-
Cards:- The High Priestess 

ये समय राजनीति में रुचि लेने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा. कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. किसी कार्य को लेकर दुविधा हो सकती है. इसका समाधान किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से हो सकेगा. बड़े लोगों के अनुभवों का लाभ उठाएं. आकर्षक और नम्र व्यवहार से नए दोस्त बनाएंगे. आर्थिक मामलों में किसी की सलाह लेंगे. बच्चों के साथ कहीं भ्रमण पर जायेंगे. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के विरुद्ध कुछ बातें कर सकते है. यात्राएं हो सकती है. स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है. कार्यों को लेकर जल्दबाजी या लापरवाही न करें. आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा. किसी अच्छे आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात हो सकती हैं.  सारी जिज्ञासाएं को शांत करने की कोशिश कामयाब होगी. कुछ पुराने विवाद सामने आ सकते है. जिससे खुद को परेशानी में महसूस करेंगे. 

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार और नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य रहने के मूलमंत्र है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे. किसी के साथ लेनदेन करेंगे. 

रिश्ते: पुराने मित्रों से मुलाकात सुकून देगी. किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ कार्य कर सकते है. 

