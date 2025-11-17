scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 17 November 2025: प्रेम सम्बन्ध गहराएंगे, धन निवेश करेंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 17 November 2025: कुछ समय से आपके कार्यों में थोड़ी रुकावटें आना शुरू होती नजर आ रही हैं.जिसके कारण आप अपने कार्यों को खत्म करने में मुश्किल अनुभव कर सकते हैं.

1.मेष (Aries):-
Cards:- The Devil
आप कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं.जो आपके ऊपर अतिविश्वास करता हो.ऐसी स्थिति में आप उसके विश्वास को तोड़ सकते हैं.परिवार में आपके अपने छोटे भाई के साथ किसी नए व्यक्ति के आगमन को लेकर मतभेद हो सकते हैं.ऐसा संभव हैं, कि आप सामने वाले की गलत नीयत से वाकिफ हो.और ये बात आपका भाई समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा हैं. ऐसी स्थिति में आपका उसको कुछ भी समझाना व्यर्थ ही जाएगा.इस बात का आप अनुभव कर सकते है.कुछ समय से आपके कार्यों में थोड़ी रुकावटें आना शुरू होती नजर आ रही हैं.जिसके कारण आप अपने कार्यों को खत्म करने में मुश्किल अनुभव कर सकते हैं.

इस समय किसी के मार्गदर्शन आप अपने कार्यों में आ रही रूकावटों को आसानी से दूर कर सकेंगे.यदि आप किसी से प्रेम करते हैं.तो आपके प्रेम सम्बन्ध पहले से ज्यादा प्रगाढ़ और मधुर होते नजर आ सकते हैं.मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती हैं.यदि इस समय कोई सौदा करना चाह रहे हैं.चाहे वो संपत्ति खरीदने का हो या बेचने का.थोड़ा समय रुककर करें.मुनाफे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य: आंखों की कम होती रोशनी आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा करवाने की स्थिति तक ले जा सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: यदि आप कोई धन निवेश करने पर विचार कर रहे है.तो कुछ समय बाद इस कार्य को करें.

रिश्ते: परिवार में चल रहे विवाद को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
