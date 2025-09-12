scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 12 September 2025: मेष राशि वालों को हो सकता है धनु लाभ, लापरवाही से बचें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 12 September 2025: पूर्व में की गई किसी भी गलती का दोहराव न करें. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि ने आपको उत्साहित कर दिया है. लंबे समय से विदेश में नौकरी की इच्छा भी अब पूर्ण हो सकती है.

aries horoscope
मेष (Aries):-

Cards :- The Chariot

जीवन में अब बदलाव की चाह रख रहे हैं. नौकरी में परिवर्तन के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. ये भी संभव हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल जाए. पूर्व में कुछ ऐसी परेशानियां का सामना किया है. जिसकी कटु यादें अब तक मन में बसी हुई है. इस समय उन यादों से बाहर निकलने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. किसी भी स्थिति में यदि सही गलत का निर्णय लेना पड़ रहा हो. तो सही निर्णय लें. किसी कि भी बातों में आकर कोई भी कार्य गलत न करें. पूर्व में की गई किसी भी गलती का दोहराव न करें. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि ने आपको उत्साहित कर दिया है. लंबे समय से विदेश में नौकरी की इच्छा भी अब पूर्ण हो सकती है. उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी मेहनत और लगन को देखकर किसी बड़ी परियोजना में उच्च पद देकर विदेश प्रवास के अवसर प्राप्त हो सकते है. स्वयं की गलती पर सच का साथ दे. गलती को छुपाएं नहीं. कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें. धैर्य और संयम को जीवन में सफलता पाने की कुंजी समझकर अपनाए.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता अब खत्म हो सकती है. रात को वाहन चलाने में सावधानी रखे.

आर्थिक स्थिति : धन कमाने के नए अवसर सामने आ रहे है. सही समय पर सही अवसर का चयन कर अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते है.

रिश्ते : किसी नए रिश्ते की शुरुआत काफी उत्साहित कर सकती है. ससुराल में किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

