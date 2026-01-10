scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 10 January 2026: शनिवार के दिन मेष राशि वाले आत्मविश्वास को ना होने दें प्रभावित, ना करें अहंकार

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 10 January 2026: कार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं. कुछ नए लोगों को लेकर पूर्वाग्रह ना रखें. नकारात्मक विचारों को सोच से बाहर रखें. कार्य में आ रही असफलता को खुद पर हावी न होने दे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष(Aries):-
Cards:- The Hanged Man 

प्रेम सम्बन्ध में गलत समझे जा सकते है. सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है. जिसके चलते छोटी सी झड़प हो सकती है. बाद में इस बात के लिए अफसोस हो सकता है. नए कार्य शुरू करने के निर्णय पर पुनर्विचार अवश्य करें. बाद में कई बार निर्णय को बदलना संभव नहीं होता है. इसलिए जो भी बदलाव लाने है. उनको योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व ही उनमें सुधार करना बेहतर होगा.  कार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं. कुछ नए लोगों को लेकर पूर्वाग्रह ना रखें. नकारात्मक विचारों को सोच से बाहर रखें. कार्य में आ रही असफलता को खुद पर हावी न होने दे. असफलता सोच के नए रास्तों को खोल सकती है. इस बात पर विश्वास बनाए रखें. किसी की भी बातों से आत्मविश्वास को प्रभावित न होने दें.  इस बात का ध्यान रखें. अपने कार्यों को लक्ष्य पर केंद्रित रखें. नकारात्मक सोच वाले लोगों की बातें अपने ऊपर हावी न होने दे.  कार्य में तनाव के बढ़ने से मन में भटकाव हो सकता है. कुछ समय कार्य को रोक कर मन को भटकने से बचाएं. कार्य की अधिकता के चलते महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज ना करें. संतान की शिक्षा को लेकर सजग रहे हैं.  यदि किसी बात से सहमत नहीं हो पा रहे है. तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ली जा सकती है. इस बात का अहंकार ना करें. कि आपको सब कुछ आता है.  लोगों से मदद मांगते समय अपने व्यवहार को नम्र रखें चीजों को देखने के नजरिए में बदलाव लाए. 

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम में बदलाव के चलते ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन हानि पहुंचा सकता है. गले में खराश हो सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वालों अपने सहयोगी से हो सकती है अनबन, सेहत का रखें ख्याल
पेट दर्द हो कता है, ऋण ले सकते हैं
लचीला बनाए रखें,उपहार मिल सकता है
आर्थिक स्थिति ठीक है, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें
आर्थिक स्थिति सामान्य है,अतिविश्वास ना करें

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है. मित्र से आर्थिक मदद ले सकते है. 

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच की बातों को परिजनों के सामने ना लाएं. इससे रिश्ते की मर्यादा भंग हो सकती है. ध्यान रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement