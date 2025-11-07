Mesh Tarot Rashifal 7 November 2025: मेष राशि वाले सही अवसरों का उठाएंगे लाभ, सहयोगी की मिलेगी मदद

मेष (Aries):-

Cards:- Judgement

और पढ़ें

काफी समय से कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा होगा. जिसके चलते आपको इस बात का तनाव हो सकता हैं. कि न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में होगा भी या नहीं. हालांकि, आप अपनी तरफ से सही है. फिर भी सामने वाले का एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण आप इस बात से थोड़े से घबरा सकते हैं. भूतकाल में किया कुछ अच्छे कर्मों का प्रतिफल जल्द ही आपको प्राप्त हो सकता है. आप जिस समस्या से अभी परेशान हो रहे हैं. हो सकता हैं, कि आप को उस समाधान तक पहुंचाने के लिए किसी सहयोगी की मदद मिल जाएं. इस समय स्वविवेक से निर्णय लीजिएगा. यदि दूसरों की बातें में आकर आप अपने निर्णय को प्रभावित करते हैं. तो उसका विपरीत असर आपका निर्णय पर पड़ सकता है. और आप का निर्णय आगे चलकर गलत साबित हो सकता हैं. इसलिए लोगों की बातों में आकर अपने निर्णय में परिवर्तन मत कीजिए.

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही अच्छी नहीं हैं. यदि स्वास्थ्य समस्या कोई छोटी सी भी है. तो भी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें.

आर्थिक स्थिति: सामने आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन कर उसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं.

रिश्ते: पत्नी पत्नी के बीच अनबन हो सकती हैं. इस अनबन का असर परिवार की शांति पर पड़ सकता है.

---- समाप्त ----