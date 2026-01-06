Mesh Tarot Rashifal 6 January 2026: संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है

मेष (Aries):-

Cards:- The Magician

कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चमत्कार हो जाते है. अचानक से सभी कार्य पूरे होते नजर आएंगे. कुछ रुके हुए कार्य भी शुरू हो सकते है. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. विद्यार्थियों को उनके अध्यापकों का पूरा साथ मिलेगा. कोई अनुभवी व्यक्ति साथ काम करने की इच्छा व्यक्त कर सकता हैं. उच्च अधिकारियों आपकी योग्यता से काफी प्रभावित हो सकते है.

विदेश जाने के मौका प्राप्त हो सकता है. जीवन में किसी नए व्यक्ति के आगमन से पुरानी सभी कटु यादें दूर हो सकती हैं. सामने वाले के प्रेमपूर्वक व्यवहार सोच में बदलाव ला सकता है. विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. सोच समझकर सही फैसला करें. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. कार्यों में व्यस्तता थकान दे सकती है. कुछ समय पर्याप्त आराम करें.

स्वास्थ्य:लंबे समय तक बैठने के कारण पैरों में सूजन हो सकती हैं. चिकित्सक कुछ जरूरी व्यायाम बता सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी को दिया उधार वापस मिल सकता हैं. धन की आवक सामान्य रहेगी.

रिश्ते: नया प्रेम संबंध बन सकता हैं. अतीत की यादों से बाहर निकल सकते हैं.

