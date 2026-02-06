Mesh Tarot Rashifal 6 February 2026: कठोर बनें, नई परियोजना को शुरू कर सकते हैं

मेष (Aries):-

Cards:- The Emperor

इस समय थोड़ा मानसिक दवाब में रह सकते है.आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा है.छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव न करें.नौकरी बदलने पर विचार कर रहे है.तो जल्द ही अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.कानूनी मामलों में थोड़ी चिंता रह सकती है.किसी अच्छे सलाहकार से मदद लें.परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का आगमन खुशियां लेकर आएगा. कुछ फैसला करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे.साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए परिजनों की सहमति ले सकते हैं.

रिश्तेदारों की दखलअंदाजी वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है.लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.पहले सच्चाई समझे उसके बाद आगे की बात पर विचार करें. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है.संतान के सुख में जीवन की कामना कर करेंगे. पिता की किसी बात को दिल पर ना लें.संभव हैं,कि उनका कहने का तरीका थोड़ा कठोर हो.

स्वास्थ्य: दांत के दर्द को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं. खाने पीने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामले में किसी बड़े की मदद समस्या का समाधान करने में सहायक रहेगी.

रिश्ते: लोगों की बातों को सुनकर मन में गलतफहमियां उत्पन्न न होने दें.पहले सच को समझने का प्रयास करें.



