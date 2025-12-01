scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 1 December 2025: लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें, खर्चों पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: सही बात का समर्थन करें. इस समय किसी स्थिति में शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे. किंतु अंत में विजय आपकी ही होगी.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Five of swords

अनैतिक साधनों से कार्य को पूरा न करें. प्रेम संबंध में तर्क वितर्क न करें.इस समय ये रिश्ते को लेकर प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकता है.कोई निर्णय आपके विरुद्ध हो सकता हैं.किसी विवाद के आगे बढ़ने पर अफसोस हो सकता हैं.कार्य क्षेत्र में आपके ख़िलाफ़ कुछ अफवाहें फैल सकती हैं.इन अफवाहों का सम्बन्ध आपके अतीत से हो सकता हैं.कुछ करीबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकता है.कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति के चलते अनीति का सामना करना पड़ सकता हैं.जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी.इस समय पूर्व में लिए किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती हैं. सही बात का समर्थन करें.कुछ लोगों की ईर्ष्या के चलते आपके व्यवसाय में काफी रुकावटें आती नजर आ रही है.लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें. इस समय किसी स्थिति में शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे.किंतु अंत में विजय आपकी ही होगी.

Advertisement

स्वास्थ्य: गलत दवा के सेवन से त्वचा संबंधी कुछ परेशानी हो सकती हैं. खानपान का परहेज करें.

सम्बंधित ख़बरें

जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ठंडी चीजों का सेवन न करें 
भ्रम दूर होंगे, रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा आज 
रिश्तों में सुधार, पर फैसलों में सावधानी रखें 
आर्थिक सतर्कता रखें, भावनाओं से निर्णय न लें 
इच्छाएं पूरी होंगी, पर भावनाओं पर संयम रखें 

आर्थिक स्थिति: कर्ज की अधिकता रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण करें.

रिश्ते: प्रेम संबंध में दूरी आ सकती है. अपने रिश्तों में सुधार लाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement