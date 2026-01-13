scorecardresearch
 
आज 13 जनवरी 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को प्राप्त होगा अपनों का साथ, खानपान रखें सात्विक

Aaj ka Mesh Rashifal 13 January 2026, Aries Horoscope Today: स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

मेष - साझा कार्यों में उत्साह बढ़ेगा. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा रखेंगे. कार्यों को गति देंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे. संबंधों में सफलता मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. टीम प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले उम्मीद के अनुरूप बने रहेंगे. कामकाजी दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे. नेतृत्व पक्ष बल पाएगा. वाणिज्यिक विषयों में सहजता बढ़ेगी. विविध प्रयासों से लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों और परिजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. आदरभाव बनाए रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता व सकारात्मकता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.

शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंगः लाल

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार सहयोग रखें.

---- समाप्त ----
