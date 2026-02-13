scorecardresearch
 
आज 13 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी, मन के मामले संवरेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 13 February 2026, Aries Horoscope Today: प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. परिजनों का साथ बनाए रखेंगे.

मेष - भाग्य बल से विविध परिणम सकारात्मक रहेंगे. सहकार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. करियर व्यापार संवार पाएगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से तालमेल बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर चर्चा और लेनदेन में सहज होंगे. कामकाज में सहजता बढ़ेगी. सबका साथ समर्थन बना रहेगा. जिम्मेदारों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं में गति आएगी.

धन संपत्ति- लाभ एवं विस्तार कार्य बल पाएंगे. आर्थिक योजनओं में वृद्धि होगी. उपलब्ध अवसर भुनाएंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ लेंगे. वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में प्रीति और विश्वास बढ़ेंगे. घर परिवार में उमंग उत्साह बना रहेगा. मैत्री पक्ष मजबूती पाएगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. परिजनों का साथ बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में सहज होंगे. तर्कपूर्ण कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक : 4 6 7 और 9
शुभ रंग : गहरा गुलाबी
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थ जाएं. जनकार्य करें.

---- समाप्त ----
