आज 12 जनवरी 2026 मेष राशिफल: शुभ सूचना मिल सकती है, करीबियों में तालमेल बढ़ेगा

मेष - सबका साथ सहयोग प्राप्त होगा. साझीदारी में विश्वास बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे. जीवनसाथी उम्मीदों पर खरा रहेगा. साझीदार अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. वादे पूरे करेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उत्पादकता बढ़त पर बनी रहेगी. उद्योग व्यापार के कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. साझीदारी के प्रदर्शन को बेहतर बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी.



धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के प्रयास बढ़ाएंगे. नेतृत्व संवार पर रहेगा. भूमि भवन के मामलों पर ध्यान देंगे. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे. सभी का सहयोग पाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयास बेहतर रहेंगे. घर में खुशियां रहेंगी. विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे. रिश्तों में स्नेह विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्योंं को लंबित रखने से बचेंगे. सकारात्मकता व सजगता बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकारिता की भावना रखें.

---- समाप्त ----