आज 11 जनवरी 2026 मेष राशिफल: दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम और विश्वास बल पाएंगे

मेष - करियर व्यापार में सभी को जोड़े रखेंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश होगी. विविध प्रयासों सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबी उपलब्धि पाने में सफल सकते हैं. व्यवस्था पर जोर देंगे. विपक्ष को अवसर नहीं देंगे. लापरवाही से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्यमशीलता बल पाएगी. महत्वपूर्ण चर्चा और संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. विभिन्न प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी. कारोबार में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. पहल की सोच रहेगी. आय में बढ़त बनी रहेगी. टीम वर्क में सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम और विश्वास बल पाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि लेंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रता घनिष्ठ होंगी. रिश्तों को मजबूती देंगे. मन की बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ेगी. सहजता सक्रियता रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. सहकार की भावना बढ़ाएं. अनुशासन रखें.

