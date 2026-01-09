scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 मेष राशिफल: शुक्रवार के दिन मेष राशि वाले स्मार्ट वर्किंग पर देंगे ध्यान, वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें

Aaj ka Mesh Rashifal 9 January 2026, Aries Horoscope Today: वित्तीय निर्णय व बजट पर सजग रहें.  ठगों से सजगता बढ़ाएं.  निवेश बढ़ा रहेगा.  लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें.  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. 

मेष - परिश्रम से परिणाम बनाने वाला समय है.  कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे.  सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विरोधियों की सक्रियता रहेगी.  कर्मठता बनाए रखेंगे.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  पेशेवर कार्यों मं स्पष्टता बढ़ाएंगे.  कामकाज में फोकस बनाए रखें.  उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखें.  रोग उभर सकते हैं.  लोगों पर अंधा भरोसा न करें.  विनम्रता से काम लें.  संकोच बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में अनावश्यक बात न रखें. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें.  करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएं.  निरंतरता पर जोर दें.  जोखिम की स्थिति टालें. 

धन संपत्ति- आर्थिक संतुलित बनाए रखेंगे. वित्तीय निर्णय व बजट पर सजग रहें.  ठगों से सजगता बढ़ाएं.  निवेश बढ़ा रहेगा.  लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें.  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. 

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में अन्य का सम्मान रखें.  एक दूसरे की बात पर ध्यान दें. प्रियजन की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.   संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे.  प्रेम एवं व्यवहार में समता संतुलन रखेंगे.  समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे.  सहयोगियों की सलाह सुनेंगे.  भेंट के लिए समय निकालें. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ के दबाव में नहीं आएं.  योग प्राणायाम बढ़ाएं.  शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.  सक्रियता बनाए रखें.  जिम्मेदारियों को पूरा करें.  मनोबल बना रहेगा. 

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  बहकावे से बचें. 

