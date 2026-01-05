आज 5 जनवरी 2026 मेष राशिफल: प्रलोभन में नहीं आएं, जोखिम उठाने से बचें

मेष - घर परिवार के विषयों पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. परिजनों और समकक्षों का साथ बना रहेगा. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता और व्थर्थ चर्चा का त्याग करें.

नौकरी व्यवसाय - प्रबंधन के मामलों पर अधिक जोर देंगे. पेशेवर प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा. अनुभवियों की सलाह पर बल बनाए रखेंगे. शासन प्रशासन के कार्योंं में सक्रियता बनाए रहेंगे. पेशेवर स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

धन संपत्ति - आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. बड़ों से भेंट में आत्मविश्वास बढ़ेगा. संकीर्णता का त्याग करेंगे. वित्तीय कार्योंं से जुड़ाव बना रहेगा. प्रलोभन में नहीं आएं. जोखिम उठाने से बचें. हितलाभ बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों के साथ अधिकाधिक वक्त बिताने का भाव होगा. परिचितों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय दें. बड़़प्पन रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. योग अपनाएं.

शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. बड़प्पन बढ़ाएं.

