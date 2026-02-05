आज 5 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: अतिउत्साह से बचें, करना होगा ये एक काम

मेष - कार्यक्षेत्र में समय प्रबंधन पर ध्यान दें. सूझबूझ व आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर विषयों में समता सामंजस्य से आगे बढें. विविध मामलों में स्पष्टता और निरंतरता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य समय पर पूरा करें. कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर दें.



धन संपत्ति- आर्थिकी मध्यम बनी रहेगी. लेनदेन में भूलचूक न करें. वित्तीय सुरक्षा पर जोर दें. लापरवाही से हानि की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं. अनुपालन से आगे बढ़ें.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक दबाव व अहंकार से बचें. अनजानों से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहें. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. बात कहने उचित समय का इंतजार करें. विविध विषयों में पहल करने से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण व नियम पालन रखें.



शुभ अंक : 3 5 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. स्पष्टता बनाए रहें.

