Kumbh Tarot Rashifal 30 October 2025: कुंभ राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, कार्यों में विघ्न हो सकता है उत्पन्न

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The Star

नए शहर में बड़े संस्थान से में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती हैं आपके परिजन आपको इस बात के लिए स्वीकृति दे सकते हैं. जल्द ही संस्थान में दाखिले का प्रयास करेंगी. इस वजह से आपको आपके परिजनों से दूर रहना बढ़ सकता है. हो सकता हैं, कि यह आपके परिजनों की चिंता का विषय हो. आप जानते है. कि यदि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे. तो आप आपके परिजनों का न केवल नाम रोशन करेंगे. साथ ही आप उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार लें आएगा. कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं. जो बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरे हो. साथ ही उनमें जोखिम भी अधिक होगा. इन अवसरों को प्राप्त कर योजना में सफलता प्राप्त करना काफी मुश्किल हो सकता हैं. अपनी जोखिम उठाने की आदत के चलते आप इनमें से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन कर आगे बढ़ सकते है. कुछ सहयोगी आपको ऐसा न करने की सलाह दे सकते है. किंतु आप जानते हैं कि अगर आप कठिन मेहनत और अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखेंगे. तो कुछ समय में आप इस परियोजना को सफलता की तरफ ले जाने ले जा पाएंगे. धैर्य, संयम और हिम्मत के साथ इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं. किसी नए घर को खरीदने की महत्वाकांक्षा जल्द ही पूरी होती नजर आ रही है. परिवार के किसी सदस्य के विवाह में होने वाले खर्च की व्यवस्था हो सकती है जिस कारण परिजनों की चिंता कम हो जाएगी.

Advertisement

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा नींद आने के कारण आपके आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहा हैं. इस कारण चिकित्सक से मिलने पर विचार कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि की सूचना आपको प्रसन्न कर देगी. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.

रिश्ते: परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति के विवाह होने की बात चल रही है. जो काफी गुस्सैल और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो.

---- समाप्त ----