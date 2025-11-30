scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 30 November 2025: रिश्तों में सुधार, पर फैसलों में सावधानी रखें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 30 November 2025: प्रेम और साझेदारी में नई ऊर्जा आएगी. टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है. पर कार्यस्थल पर टकराव संभव है, किसी की गलत मंशा आपके काम रोक सकती है.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Lovers

व्यवसाय में साझेदारी कर सकते है.प्रेम संबंध की शुरुआत मनमुटाव से हो सकती है.पूर्व के टूटे सम्बन्ध फिर से सुधर सकते है.कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी से अनबन हो सकती हैं.प्रिय के साथ विवाह तय हो सकता है.वैचारिक मतभेदों के चलते साझेदार से तनाव हो सकता है.सच का साथ देना मुसीबत में फंसा सकता है.कार्य क्षेत्र में सहयोगी की गलत मंशा पदोन्नति रोक सकती हैं. लोभ लालच के चलते पैसों की हानि हो सकती है.पैसोंवका दिखावा न करें.अपने खराब रिश्तों को सुधारने की चेष्टा करें.गलत कार्य का समर्थन न करें.विदेश यात्रा हो सकती है.पैसों की हेरा फेरी न करें.अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें.व्यावसायिक और व्यक्तिगत संतुलन बनाएं.जो कुछ जीवन में है.उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया करें.बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें.दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं.लोगों के साथ विवाद न करें.अपशब्दों का उपयोग न करें.इससे आपकी छवि धूमिल हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें.मीठे का सेवन कम करें.

आर्थिक स्थिति:आमदनी से ज्यादा खर्च न करें.अपने पैसों को गलत जगह निवेश न करें.

रिश्ते: ऐसे रिश्ते जिनमें सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है.उनमें सुधार लाएं.

