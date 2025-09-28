scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 28 September 2025: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानिए कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 28 September 2025: आपका आकर्षक व्यक्तित्व और नम्रता पूर्ण स्वभाव सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है. आगे चलकर हो सकता हैं,कि वह भी आपसे आकर्षित होकर आपको प्रेम का प्रस्ताव दे दें.

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Devil

आपके कार्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति इतना अधिक चालाकी पूर्ण व्यवहार करता हैं. कि सामने वाला उसके बातों में फंस सकता है. जिसका फायदा वह अपने कार्यों को पूरा करने में कर सकता है. उसके आकर्षक व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता हैं. जिस कारण वह सभी लोगों का प्रिय बना हुआ है. अचानक से उसका दोहरा चरित्र आपके सामने आ सकता हैं. हालांकि आप जानते हैं, कि कोई आपकी बात को इतना गंभीरता से नहीं लेगा. इस कारण आप स्वयं को सजग रखने का प्रयास कर सकते है. आपका कोई सहयोगी आपके सभी कार्यों में हस्तक्षेप करता प्रतीत हो रहा है. आप पाएंगे कि वह आपके साथ बहुत अधिक नम्रता पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है. हो सकता हैं,कि उसकी मंशा आपसे कुछ प्राप्त करने की हो. इस बात पर ध्यान दीजिए. कि उसकी मंशा आपसे क्या प्राप्त करने की है. अर्थात वो आपसे क्या चाह रहा है. आपका आकर्षक व्यक्तित्व और नम्रता पूर्ण स्वभाव सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है. आगे चलकर हो सकता हैं,कि वह भी आपसे आकर्षित होकर आपको प्रेम का प्रस्ताव दे दें.

स्वास्थ्य: नाक से बार-बार खून निकलने की समस्या अब गंभीर होती जा रही है. जिसके चलते चिकित्सक ने आपको कुछ समय अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य बनी हुई है. जल्दी किसी विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रही है.

रिश्ते: प्रिय के साथ कहीं घूमने जाने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. यह वक्त दोनों के संबंधों को और अधिक मधुर बन सकता है.

