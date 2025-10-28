Kumbh Tarot Rashifal 28 October 2025: कुंभ राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, प्राप्त होगी कोई नई उपलब्धि

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of swords

पुराने अनुभवों की कड़वाहटें बार-बार आपकी स्मृतियों में आकर परेशान कर सकती हैं. उन अनुभवों से उपजे डर के कारण आप अपने दिमाग से उन यादों को बाहर निकल नहीं पा रहे हैं. हो सकता है कि इन यादों से दूर जाने के लिए आप उस जगह से ही पलायन कर लें. जहां पर आपके अतीत की वह घटना घटित हुई होगी. नई जगह पर नए लोगों के साथ आप उन यादों को आसानी से भुला पाएंगे हैं. आप इस बात की सोच रख रहे हैं. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आप किसी ऐसी जगह पर अपने स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. जिस जगह पर रहने की इच्छा आपको काफी समय से बनी हुई है. समस्याओं के बीच रहने या ऐसे लोगों का साथ निभाना से जो बार-बार आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं. उनसे परेशान हो गए हैं. तो उस जगह या उन लोगों को छोड़कर आगे नए स्थान की तलाश कर सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें. अन्यथा समस्याएं बार-बार सामने आती रहेगी. कड़वे अनुभव से निकलने के बाद अच्छी वातावरण की तलाश का उत्साह बचाए रखना आपका वर्तमान समय के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है. अपने किसी विश्वास पात्र के साथ समस्याओं पर बातचीत करना आपको मानसिक रूप से राहत प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य: खान-पान में सावधानी रखें. बाहर खाना खाते समय भोजन की पौष्टिकता का ध्यान अवश्य रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ के खर्चो के चलते काफी धन खर्च कर सकते हैं. जिस कारण आपके परिजनों से उधार मांगने की नौबत आ सकती हैं.

रिश्ते: लोगों के साथ व्यवहार करते समय सहज और सरल रहे. आपकी सरलता अन्य लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है.

---- समाप्त ----