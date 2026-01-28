Kumbh Tarot Rashifal 28 January 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

कुंभ (Aquarius):-

लोगों को मदद के लिए मना न करने की आदत के चलते कई बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार नजर नहीं आ रहा है. किसी और की सलाह पर किया गया धन निवेश अच्छा फायदा लेकर आएगा. ऐसी स्थिति में आए हुए धन को आगे सही निवेशित करने के लिए आर्थिक सलाहकार की मदद लें. लोगों की बातों में आकर प्रिय के साथ रिश्ते में तनाव न लाएं. सामने वाले की बात की सच्चाई जानकर ही कोई प्रतिक्रिया दें. गुस्से में आकर कोई ऐसी बात न कहे. जो दूसरे की दुःखी करें. कार्य क्षेत्र में आए बदलाव के चलते काफी लोगों की नौकरी जाने की संभावना बन रही है. इस स्थिति के चलतेआप भी डर महसूस कर रहे है. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए थोड़ा इंतजार करें. समय की प्रतिकूलता व्यवसाय की गति के लिए अच्छी नहीं है. परिवार के साथ वक्त बिताए. कार्य की अधिकता के साथ परिवार को समय देना भी महत्वपूर्ण होता है.

स्वास्थ्य : जल्दबाजी के चलते हुई दुर्घटना में पैरों को काफी तकलीफ पहुंच सकती है. फ्रैक्चर की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय को डूबने से बचाने के लिए लगाया धन अच्छा प्रतिफल देगा. जल्दबाजी न करें.

रिश्ते : जीवनसाथी की नाजायज फरमाइशें और परिवार के प्रति उसकी नाराजगी पसंद नहीं आ रही है. जिसके चलते रिश्ते में तनाव आ गया है.

