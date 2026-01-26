Kumbh Tarot Rashifal 26 January 2026: रिश्ते बेहतर होंगे, पदोन्नति होगी

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Ten of cups

प्रिय के साथ एक प्यारे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.जो जीवन को संतुष्टि देगा. कार्य क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति से मित्रता विवाह में परिवर्तित हो सकती हैं.यदि इस समय किसी नए व्यवसाय की सफलता को लेकर चिंतित है.तो विश्वास रखिए.व्यवसाय अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा.घर में काफी परेशानियों के बाद किसी नन्हें मेहमान का आगमन हो सकता हैं.इससे उत्सव का वातावरण बन सकता है.

और पढ़ें

किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रिश्ते को बेहतर बनाएंगे.खुद को पहले से अधिक ईश्वर के करीब महसूस करेंगे.आपकी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.मुश्किलें चाहे कैसी भी हो,समाधान ढूंढना ही चाहिए.किसी भी स्थिति में हार न माने.कार्य करवाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग न करें.सामने वाले की निजता का सम्मान जरूर करें.समय समय पर अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास करें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक परिश्रम और समय पर आराम न करना शारीरिक रूप से थका सकता हैं.इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पदोन्नति के बाद अच्छा वेतन मिलने से मन काफी प्रसन्नता अनुभव कर सकता है.परिजनों के लिए उपहार ले सकते हैं.

रिश्ते:सभी को खुश रखने का प्रयास करेंगे.बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----