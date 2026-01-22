scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 22 January 2026: पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, दिन शुभ रहेगा

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 22 January 2026: जीवन साथी के व्यवहार के कारण आपको परिजनों के सामने काफी कुछ सुनना पड़ सकता है. अपने रिश्ते के मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए आप उन सब बातों को सहन करते आ रहे हैं.

aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Temperance
कार्य क्षेत्र का वातावरण इतना अधिक दूषित हो रहा हैं. कि खुद को उस अनैतिक स्थिति से बचने के लिए काफी परिश्रम कर रहे हैं . सहयोगियों के बीच बढ़ती हुई राजनीति और अधिकारियों का पक्षपात पूर्ण व्यवहार कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है. बार-बार किसी बात को डालने के बाद भी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है. कि आपको चाहे ना चाहे उसे कार्य को पूरा करना पड़े. जो कि आपके मन को स्वीकार नहीं हो रहा है. इस समय इस नौकरी से दूर जाने की मंशा बन चुके हैं. किसी मित्र के सहयोग से जल्द ही किसी नई नौकरी को प्राप्त कर लेंगे. ऐसा आपको विश्वास है.

जीवन साथी के व्यवहार के कारण आपको परिजनों के सामने काफी कुछ सुनना पड़ सकता है. अपने रिश्ते के मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए आप उन सब बातों को सहन करते आ रहे हैं. हालांकि आप जानते हैं कि सामने वाले पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ेगा. उसके बाद भी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते आए हैं. किसी व्यवसाय में साझेदारी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव इतना बढ़ सकता है. कि आप दोनों इस साझेदारी को तोड़ने पर विचार करें. 

स्वास्थ्य: पेट में लगातार बना हुआ दर्द किसी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है. चिकित्सक का अल्सर होने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किये गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. इस धनराशि का उपयोग पुनः किसी अच्छे धन निवेश में कर सकते हैं. 

रिश्ते: बचपन के मित्र ने आपके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है. इस बात से आप काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं. 

---- समाप्त ----
