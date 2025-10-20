scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 20 October 2025: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी, सेहत का रखना होगा ख्याल

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 20 October 2025: अपने अतीत और वर्तमान को अलग रखने का प्रयास करना आपके लिए काफी दुष्कर हो रहा है. यदि आप परिस्थितियों को संभालने में खुद को अक्षम मान रहे हैं.  

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Tower

विवाह पूर्व किसी के साथ आपका प्रेम संबंध काफी अंतरंग रहा हो सकता हैं.  विवाह के बाद अचानक से वह व्यक्ति आपके सामने इस संबंध को पुनः बनाए रखने की बात रख सकता है. इस बात से आप परेशान हो सकते हैं.  आप अपने अतीत के उस हिस्से को भुलाने के प्रयास कर रहे हैं. किंतु सामने वाला आप पर इस बात का जवाब डाल रहा है. कि आप इस संबंध को पहले की तरह ही बना रहने दे. अपनी इस स्थिति में आप इस तरह उलझ गए हैं.  कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं.  जिनको प्राप्त कर आप अपनी आर्थिक स्थिति और मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं.  इस समय आई इस अनचाही स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं.  यदि आप इस समस्या को सुलझाने में खुद को असमर्थ मान रहे हैं.  तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं. जो आपके अतीत के इस संबंध से परिचित हो.  उस व्यक्ति के साथ आप अपने परेशानी को साझा कर उसे मदद मांग सकते हैं.  यह समय आपके लिए प्रतिकूल है.  किसी भी निर्णय के गलत होने की संभावना काफी अधिक हैं. अपने अतीत और वर्तमान को अलग रखने का प्रयास करना आपके लिए काफी दुष्कर हो रहा है. यदि आप परिस्थितियों को संभालने में खुद को अक्षम मान रहे हैं.  तो कुछ समय अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं. आप इस बात पर भी विचार कर सकते हैं.  कि आप कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से अपने स्थानांतरण की बात करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी औषधि के दुष्परिणाम स्वरूप पाचन संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.  अपने खान-पान और दिनचर्या को नियमित कीजिए.  और समय-समय पर चिकित्सक  से परामर्श अवश्य लीजिए. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों को प्राप्त होंगे धन कमाने के नए स्तोत्र, नई नौकरी होगी प्राप्त 
धनु राशि वालों को परेशान कर सकती है कोई समस्या, मान-सम्मान में आएगी कमी 
वृश्चिक राशि वाले बुरी आदतों से रहें दूर, न करें ये एक गलती 
तुला राशि वालों को प्राप्त होंगे उन्नति के अवसर, जीवन में आएगा बड़ा बदलाव 
कन्या राशि वाले अनुभवी लोगों से लें सलाह, प्रयास दिला सकते हैं सफलता 

आर्थिक स्थिति: अपनी माता के सहयोग से एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.  इसमें आपकी माता अपनी बचत पूंजी लगा सकती हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ कहीं भ्रमण की योजना पूरी होती नजर आ रही हैं. आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement