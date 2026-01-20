scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 20 January 2026: बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, विवाद हो सकता है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 20 January 2026: जिसके चलते दोनों में विवाद हो सकता है.परिवार  में संपत्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते है.इस समय क्या आपके पक्ष में है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Chariot 
विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते है.कुछ समय से इस बात को लेकर उत्साहित हो रहे है.कार्य से सम्बन्धित किसी यात्रा के बाद अच्छा सुकून प्राप्त होगा.पैसा कमाने के नए मौके मुनाफे देंगे.साझेदारी में किए गए काम फायदेमंद हो सकते हैं.किसी कार्य को लेकर उच्च अधिकारी का विरोध सहन करना पड़ सकता हैं.सामने वाले को समझने का प्रयास करेंगे.जीवनसाथी की किसी छोटी से बात को लेकर बोले गए झूठ से मन आहत हो सकता हैं.जिसके चलते दोनों में विवाद हो सकता है.परिवार  में संपत्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते है.इस समय क्या आपके पक्ष में है.

इस बात को लेकर सजग रहें.संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है.संतान के साथ रिश्ते को सुधरेंगे.बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर राहत महसूस हो सकती है.स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते है.कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी के आगमन से माहौल में कुछ बदलाव आ सकते है.इस बदलाव का असर कार्य की गति पर पड़ सकता हैं.आस पास के वातावरण से थोड़ा सजग और सावधान रहें.

स्वास्थ्य:पैर की हड्डी बढ़ सकती हैं.चिकित्सक से शल्य चिकित्सा की बात कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधान रहें.किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है.सावधानी रखें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

