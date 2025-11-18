Kumbh Tarot Rashifal 18 November 2025: कुंभ राशि वाले अनुभव से लेंगे मार्गदर्शन, रिश्तों में भी आ सकता है सुधार

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Knight of swords

अपने विचारों को नियंत्रण करने का प्रयास करें. अनियंत्रित विचार आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. इस समय आप अचानक से किसी ऐसी परेशानी में फंस सकते हैं. जो आप अप्रत्याशित स्थिति में आपके सामने आ सकती है. इस समस्या से बाहर निकालने के लिए आपको आपके विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है . हो सकता है, कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी योजना पर कार्य करते समय आपको अपनी कार्यशैली में कुछ आवश्यक बदलाव करने पड़ जाए. यह बदलाव आपको कुछ परेशानी में डाल देंगे . किंतु यदि आप इन बदलाव को नहीं करेंगे. तो आगे चलकर आपके कार्य के विफल होने की संभावना बढ़ जाएगी. ऐसी स्थिति में आप अपने अधिकारी के साथ बातचीत करके अपनी कार्य शैली में जो भी आवश्यक बदलाव लाने हैं. उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं. सामने वाले के अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे . अपने गुस्से और क्रोध पर अपने गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. अत्यधिक क्रोध की स्थिति में आप सामने वाले के साथ आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं. इस स्थिति से बचने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं इस समय अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के साथ मिलकर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें. आपका गुस्सा आपके अच्छे भले रिश्तों को खराब कर सकता है.

