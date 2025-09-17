scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 17 September 2025: कोई खुशखबरी मिल सकती है, घर खरीद सकते हैं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 17 September 2025: कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हैं.सभी लोग उसके आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं.परिवार में किसी नए व्यक्ति के आगमन से सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Two of swords

किसी को लेकर विचारों में इतनी अधिक दुविधा बन रही हैं. कि आप सही निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.कोई बड़ा अवसर आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकता हैं.लेकिन उसके साथ आपको किसी अन्य विभाग में भेजने का निर्णय लिया जा सकता हैं.दुविधा इस बात की हैं,यदि अवसर को स्वीकार करते हैं.तो स्थानांतरण को भी स्वीकार करना पड़ेगा.इस समय शांत मन से अपने ईश्वर से मदद मांगना चाहिए. अपने अंतर्मन से अपनी समस्या का जवाब मांगे.आपको जवाब जरूर मिलेगा.साथ ही परिजनों के साथ भी बातचीत की जा सकती हैं.फिर ही किसी सही निर्णय पर पहुंचे. हमेशा आपके मार्गदर्शन को कोई न कोई जरूर मिलेगा.इतना विश्वास रखें.जीवनसाथी के व्यवसाय को लेकर चिंतित हो सकते है.परिवार में किसी नए व्यक्ति के आगमन से सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे.आने वाला आप सबके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हैं.सभी लोग उसके आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

किसी से पैसा उधार न लें, नींद न आने की परेशानी हो सकती है 
व्यवसाय में साझेदारी कर सकते हैं, झूठ और फरेब को रिश्तों में जगह न दें 
पैसों की आवक सामान्य है, नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं 
व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल करें, दोपहिया वाहन खरीद सकते हैं 
पैसा अटका रहेगा, कड़वी यादें परेशान कर सकती हैं 
Advertisement

स्वास्थ्य: गले में लंबे समय से बनी हुई खराश आपको अब काफी परेशान करने लगी हैं.इसके कारण बोलने में काफी तकलीफ हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य की शुरुआत में लगा धन अब दुगुना मुनाफे के साथ वापस मिल सकता हैं.इस धन को नए घर खरीदने में लगा सकते हैं.

रिश्ते: अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को दोबारा सही करने का प्रयास कर सकते हैं.अतीत में आप सबको काफी दुःख पहुंचा चुके हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement