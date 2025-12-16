scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 16 December 2025: कुंभ राशि वाले विपरीत परिस्थितियों में हटे पीछें, सफलता चूमेगी कदम

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 16 December 2025: कार्यक्षेत्र में आ रही परिस्थितियों को लेकर चिंतित हो सकते है. सही निर्णय नहीं ले पा रहे है. अपने जीवन में दूसरों की दखलंदाजी को सीमित करें. ज़रूरत से ज्यादा उदार स्वभाव नुकसान पहुंचा सकते है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Knight of wands 

कार्य का परिणाम अपेक्षानुसार नहीं है. तो निराश न हों. पुनः अच्छे से कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में आ रही परिस्थितियों को लेकर चिंतित हो सकते है. सही निर्णय नहीं ले पा रहे है. अपने जीवन में दूसरों की दखलंदाजी को सीमित करें. ज़रूरत से ज्यादा उदार स्वभाव नुकसान पहुंचा सकते है. सामने वाले के निजी जीवन में आ रही परेशानियों का समाधान कर सकते है. प्रिय के साथ रिश्ते का तनाव परिजनों को पता चल सकता है. लंबे समय से किसी बात को सबसे छुपाकर रखा हुआ है. करीबी मित्र अचानक से परिजनों के सामने उस बात का खुलासा कर सकता है. जिससे आप परेशान हो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर अपनी सफाई अवश्य देंगे.  कार्यों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के चलते अपने कदम पीछे ना हटाए.  सफलता कुछ ही कदम दूर है.  यदि बेहतर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी इस बात का विश्वास रखें.  अपने कार्यों की प्राथमिकता उनके महत्व के अनुसार तय करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य:कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते अनिद्रा की स्थिति हो सकती है.  पूरा विश्राम लेना आवश्यक है. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले किसी कार्य में न दें प्रतिक्रिया, सच का दें साथ 
धनु राशि वालों को निवेश करने में रहना होगा सावधान, विरोधी हो सकते हैं सक्रिय 
वृश्चिक राशि वाले गलत बातों का न करें समर्थन, कार्यक्षेत्र में पाएंगे पदोन्नति 
तुला राशि वाले खर्चे रखें सीमित, कार्यों को समय पर करें पूरा 
कन्या राशि वाले किसी कार्य में ना दिखाएं लापरवाही, प्राप्त हो सकता है भाग्य का साथ 

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन को लेकर गड़बड़ी हो सकती है. थोड़ा सावधान रहे. 

रिश्ते: अपने कार्यों को अपने जीवन में न लाएं.  कार्य क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन आवश्यक हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement