Kumbh Tarot Rashifal 15 January 2026: कार्य योजना के बीच में कुछ जोखिम आ सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Knight of wands

इस समय कार्य का पुनःअवलोकन करना आवश्यकता महसूस हो सकती है. किसी की गलत धारणा कार्य की योजना में कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है. इससे कार्य शुरू होने में विलंब हो सकता है. जिसका समाधान इस समय कर लेना आगे किसी बड़ी रुकावट से बचा सकता है. ये समय अनुकूल हैं. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती हैं. साथ ही संभव है. कि पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो जाए. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है. हो सकता है कि विदेश से मिलने कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार आ जाएं.

किसी नई परियोजना में कार्य करने का मौका प्राप्त हो सकता है. कार्य योजना के बीच में कुछ जोखिम आ सकते हैं. अपने कार्य को सफल बनाने के लिए कोई भी जोखिम लेने को तैयार रहें. इस कार्य के बीच में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिसके साथ जल्द ही आपकी पहचान गहरी हो जाएगी. संभव है, कि ये पहचान रिश्तेदारी में बदल जाएं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से बार-बार बीमार पड़ रहे हैं. अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से ले.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ कोई छोटा कार्य करने की तलाश कर सकते हैं.

रिश्ते:अपने प्रेम संबंध को गंभीरता से ले रहे हैं. जल्द ही आप दोनों विवाह बंधन में बंध सकते हैं.

