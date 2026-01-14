scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 14 January 2026: कुंभ राशि वाले धन कमाने पर दें ध्यान, पैसों की ना करें फिजूलखर्ची

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 14 January 2026: जल्द ही किसी छोटे से व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास कर सकते है. इस बात के लिए परिजनों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं. जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है.

कुंभ(Aquarius):-
Cards:- Two of Pentacles 

परिवार में किसी नए व्यक्ति के आगमन से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती हैं. इससे आर्थिक स्थिति असंतुलित हो सकती है. आय और व्यय में संतुलन बनाने की कोशिश में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे है. इस समय नौकरी के अलावा किसी अन्य साधन से भी धन कमाने पर विचार करें. जल्द ही किसी छोटे से व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास कर सकते है. इस बात के लिए परिजनों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं.  जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है. जिनसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है. इसे समय भावनाओं पर भी नियंत्रण मुश्किल होने लगता है. ऐसी स्थिति में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का प्रयास करें. आपकी अंतरात्मा का जुड़ाव हमेशा ईश्वर से होता है. और वह हमेशा सही राह पर चलने का निर्देश देती है. कार्यक्षेत्र में बढ़ती राजनीति कार्य करने की गति में रुकावट का सकती है. इससे सफलता प्रभावित होगी.  यदि बार-बार किसी कार्य में असफलता मिल रही है. तो कार्यशैली में बदलाव लाएं. कार्य की सफलता धैर्य और समय के साथ कार्य पूरा करने पर निर्भर हो सकती है. समय पर कार्य पूरा करें. लोगों की देखा देखी फिजूलखर्ची न करें. 

स्वास्थ्य: किसी बड़ी दुर्घटना के होने की संभावना बन रही है. सावधान रहें और अपनी गति पर नियंत्रण रखें. 

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन में रिश्तों को बीच न लाएं.  उधार बिना लिखा पढ़ी के न दें. 

रिश्ते: जीवन में रिश्तों की अहमियत को पहचाने. अच्छे लोगों के साथ  रिश्तों को मजबूत बनाएं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

