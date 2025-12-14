scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 14 December 2025: रविवार के दिन कुंभ राशि वाले अपने अंदर लाएं आत्मविश्वास, हर क्षेत्र में होगी तारीफ

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 14 December 2025:  इस समय जीवन से अनावश्यक चीजों को बाहर निकले. जो रिश्ते, लोग या कार्य आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें.  पुराने विचारों या नजरिए से निजात पाने का समय आ गया है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Temperance

जल्दबाजी में कार्य करने की आदत कार्यों को बार-बार असफल बना सकती है. इस समय असंयमित व्यवहार कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर सकता है. किसी की सलाह से अपने सभी कार्यों का सही आकलन करेंगे. धैर्य, शांति और आत्मविश्वास के साथ किया गया कार्य धीरे-धीरे ही सही लेकिन सफलता जरूर दिलाता है. व्यवहार में बदलाव ले सकते हैं. रुके हुए कार्यों को धीमी गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. जल्द ही कार्यों की गति तेज होने लगी है. आप में आए बदलाव को कार्य क्षेत्र में सभी लोगों द्वारा सराहा जाएगा. साथ ही सहयोगियों द्वारा  कार्य को सही समय पर पूरा करने में मदद भी की जा सकती है.  इस समय जीवन से अनावश्यक चीजों को बाहर निकले. जो रिश्ते,लोग या कार्य आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें.  पुराने विचारों या नजरिए से निजात पाने का समय आ गया है. प्रिय  के साथ रिश्ते को आगे  बढ़ाने के लिए परिजनों से दोनों के विवाह की बात कर सकते है. 

स्वास्थ्य: उंगली में लगी चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही है. चिकित्सक ने  मधुमेह होने की संभावना जताई हैं. 

आर्थिक स्थिति: गलत निर्णय से धन हानि हो सकते है. इस समय खर्च में कमी करेंगे. 

रिश्ते: किसी रिश्ते की शुरुआत लड़ाई से होने के कारण मन दुःखी हो सकता है.

---- समाप्त ----
