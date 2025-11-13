Kumbh Tarot Rashifal 13 November 2025: बिना लिखा-पढ़ी के किसी को उधार न दें, नुकसान उठाएंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Justice

अपने जीवन साथी के साथ तलाक लेने के निर्णय पर सोच विचार कर रहे हैं. जीवनसाथी का व्यवहार अचानक से काफी रहस्यमयी होने लगा है. किसी भी बात को वह आपके साथ साझा नहीं कर रहा हैं. आप समझ नहीं पा रहे हैं,उसकी निजी जिंदगी या कार्य क्षेत्र में इस समय क्या चल रहा हैं. जल्द ही तलाक के इस निर्णय से आप दोनों अपने परिजनों को अवगत करा सकते हैं. दोनों एक दूसरे से शांति से अलग होने का निर्णय ले सकते हैं.

इस इस समय कार्य क्षेत्र का वातावरण काफी उथल-पुथल भरा हो सकता है. जिस अधिकारी का आगमन हुआ है. उसके दूषित मानसिकता और पक्षपात व्यवहार के चलते सभी लोग परेशान हो सकते हैं. कुछ सहयोगी इस बात की शिकायत अन्य उच्च अधिकारियों से करने की योजना बना सकते हैं.

ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आया हुआ नया अधिकारी आप लोगों को परेशान करने के नए तरीके ढूंढ लें. इस बात के चलते आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लेना चाहिए. जिससे आपका कार्य भी हो जाए और आप सब किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाए.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना आपकी आदत बन चुकी है. इस कारण कोई बड़ी बीमारी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: बिना लिख पढ़ी के किसी को उधार न दे. चाहे वो राशि बड़ी हो या छोटी.

रिश्ते: जो लोग हमेशा आपकी कमियां निकालते हैं. और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते आ रहे हैं. उनके साथ रिश्ता ना रखें.

